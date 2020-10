A4-Ostautobahn nach Verkehrsunfall bei Parndorf gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall ist die Ostautobahn (A4) bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) in Fahrtrichtung Wien am Dienstagnachmittag gesperrt worden.

Ein Lkw sei auf der Autobahn umgekippt und blockiere die komplette Fahrbahn, teilte die Asfinag mit. Zwischen der Anschlussstelle Weiden/Gols und Bruckneudorf sei die A4 deshalb nicht befahrbar. Es habe sich bereits ein sieben Kilometer langer Stau gebildet.