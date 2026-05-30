"Überrascht, dass es so viele sind": 80 Storchenküken in Rust

In Rust am Neusiedler See werden derzeit 80 Storchenküken großgezogen. In zehn Nestern wurden vier Jungstörche, in elf Nestern drei und in einem Nest sogar fünf Küken gezählt.

Trotz des sehr trockenen Frühjahres finden die Brutpaare offenbar genug Futter für den Nachwuchs, zeigte sich Igor Smrtnik vom Storchenverein Rust gegenüber der APA erfreut.