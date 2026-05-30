"Überrascht, dass es so viele sind": 80 Storchenküken in Rust
Zusammenfassung
- In Rust am Neusiedler See werden aktuell 80 Storchenküken in 22 Nestern großgezogen.
- Trotz trockenem Frühjahr finden die Störche ausreichend Futter und Wasser für ihren Nachwuchs.
- Ob der Rekord von 86 Jungstörchen aus 2024 übertroffen wird, bleibt noch abzuwarten.
In Rust am Neusiedler See werden derzeit 80 Storchenküken großgezogen. In zehn Nestern wurden vier Jungstörche, in elf Nestern drei und in einem Nest sogar fünf Küken gezählt.
Trotz des sehr trockenen Frühjahres finden die Brutpaare offenbar genug Futter für den Nachwuchs, zeigte sich Igor Smrtnik vom Storchenverein Rust gegenüber der APA erfreut.
"Überrascht, dass es doch so viele sind"
"Wir sind sehr überrascht, dass es doch so viele sind. Die Bedingungen sind trotzdem sehr gut, es gibt genug Wasser im See und genug Futter. Die Tiere stellen sich darauf ein", so Smrtnik.
Ob der Rekord von 86 Jungstörchen Anfang Juni im Jahr 2024 geschlagen wird, ist noch offen, die Nester werden genau beobachtet. Mehr als im Vorjahr sind es bereits jetzt, denn 2025 wurden 70 Jungstörche von 26 Brutpaaren großgezogen.
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