75 Jahre Anschluss

Im Rahmen der beiden Vortragsabende zum Thema „Emigration und Flucht“, die von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft (BFG) und dem Österreichischen Jüdischen Museum veranstaltet werden, kommen nicht nur Historiker, sondern auch Zeitzeugen zu Wort. So wird am 15. Jänner Marion Fischer (die Schwester des Jazz-Trompeters Oscar Klein) über das Schicksal ihrer Familie berichten, die aus Bad Sauerbrunn geflüchtet ist und über Italien in die Schweiz gelangte.

Am 22. Jänner wird ein Interview mit Hans Deutsch (2004 in Buenos Aires gestorben) gezeigt. Deutsch ist in Köszeg ( Ungarn) aufgewachsen, überlebte den Südostwallbau im Südburgenland, Todesmarsch und KZ.

Was die Vertreibung der Juden im ersten Jahr des Anschlusses an das NS-Regime betrifft, nahm das Burgenland eine unrühmliche Vorreiterrolle ein. „Das gab es hier das erste Mal, dass größere Gruppen, zum Teil die gesamte jüdische Bevölkerung eines Dorfes, vertrieben wurden“, sagt Gert Tschögl von der Forschungsgesellschaft. So geschehen etwa in Deutschkreutz, Parndorf oder Kittsee, wo im April und Mai 1938 Juden in Bussen bzw. Lastwagen nach Wien oder über die Grenze gebracht wurden. Ihr Besitz – Geschäfte, Häuser, etc. – wurde geplündert. „So etwas war bis dahin einfach unvorstellbar“, meint der Historiker.

Man müsse mit der oft aufgestellten Behauptung, dass durch diese frühen Vertreibungen Burgenlands Juden „noch Glück im Unglück gehabt hätten“, aufräumen, betont Tschögl. Laut seiner Schätzung lebten Anfang 1938 rund 3900 Juden im Burgenland. 1230, fast ein Drittel, wurden ermordet.

Zurückgekehrt, um wieder hier zu leben, sind nur wenige, „vielleicht zehn Familien“, weiß Tschögl.

Dienstag, 15. Jänner, 18.30 Uhr, Die Schweiz als Ziel jüdischer Emigration; Dienstag, 22. Jänner, 18.30 Uhr, Jüdische Geschichte im Bezirk Oberwart und im angrenzenden Westungarn, Ort: jeweils Österreichisches Jüdisches Museum in Eisenstadt.

