70 Einbrüche in zwei Monaten

Keine Verschnaufpause können sich die Beamten des Bezirkspolizeikommandos in Neusiedl am See derzeit gönnen. Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht in Keller, Wohnhäuser oder Autos eingebrochen wird.



Die jüngsten Delikte wurden im Outlet Center Parndorf am Dienstag begangen. Die Fahrzeuge von zwei Besuchern wurden aufgebrochen.



Mitte September wurde bei der Polizei der erste Anstieg von Einbrüchen verzeichnet, im Oktober sei dieser dann "richtig stark" gewesen, weiß Bezirkspolizeikommandant Oberst Andreas Kohs. Derzeit tappen die Ermittler noch im Dunkeln. An rund 70 Tatorten wurden Spuren gefunden. Deren Auswertung und der anschließende Vergleich würden aber noch eine Weile dauern, erklärt Kohs. Fest stehe, dass eine oder mehrere organisierte Banden am Werk sein dürften.

Bei den Delikten handelt es sich nicht überwiegend um Dämmerungseinbrüche, die für diese Zeit typisch wären. "Das Täterverhalten hat sich verändert, sie schlagen auch um sieben oder acht Uhr Früh zu", betont Kohs.