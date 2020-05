61-Jähriger schoss in Kinderzimmer

Nach den Schüssen auf ein Mehrparteienhaus in der Nacht auf Dienstag jagte in Mattersburg ein Gerücht das andere. Waren Türkenhasser oder Ausländerfeinde am Werk? Der schnelle Ermittlungserfolg schaffte am späten Nachmittag Klarheit. Ein 61-jähriger Burgenländer konnte als Schütze ausgeforscht werden. Der Mann gestand, mit einem Gewehr vom gegenüberliegenden Gelände auf zwei Wohnungen im zweiten Stock gefeuert zu haben.

Ein Projektil durchschlug die Jalousien, das andere drang durch den Rollokasten in die benachbarte Wohnung ein und blieb in der Mauer stecken. In beiden Zimmern schliefen Kinder türkischstämmiger Familien, die zwei Buben blieben unverletzt und bekamen von dem Vorfall nichts mit.