37.000 Gäste bei Wein- und Genusstagen 2025

Obwohl die Witterungsbedingungen nicht durchgehend die allerbesten waren, zieht die Stadtgemeinde eine positive Bilanz nach den diesjährigen „ Wein- und Genusstagen “, die vergangene Woche in der Fußgängerzone stattgefunden haben.

Seit dem Jahr 2023 wird bei der fünftägigen Veranstaltung eine genaue Frequenzmessung durchgeführt, die heuer auf die Zahl von 36.853 Besucherinnen und Besuchern kam.

Damit liegt man zwar deutlich unter dem Wert von 2024, als mehr als 40.000 Gäste gezählt wurden, seitens der Stadtgemeinde zeigt man sich in einer Aussendung mit dem diesjährigen Ergebnis dennoch zufrieden – schließlich sei ein Tag des Events wetterbedingt ins Wasser gefallen. Am Donnerstag trotzten lediglich 1.600 Gäste dem Regen – im Vorjahr kamen an diesem Tag 6.000 Gäste.