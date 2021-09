31-Jähriger starb bei Frontalzusammenstoß

Bereits am Sonntag kam es auf der B51 im Ortsgebiet von Mönchhof, Bezirk Neusiedl am See, ebenfalls zu einem Unfall. Ein 31-jähriger türkischer Fahrzeuglenker war alleine mit seinem Wagen in Richtung Gols unterwegs. Bei der Eisenbahnkreuzung im Ortsgebiet von Mönchhof fuhr er trotz Rotlicht ungebremst gegen einen Personenzug. Dabei wurde der 31-Jährige schwer verletzt, er musste mit der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht werden. Die Feuerwehr Mönchhof war für etwa eineinhalb Stunden mit der Bergung des total beschädigten Fahrzeuges beschäftigt. In dieser Zeit war die B51 am Unfallort gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.