30 Minuten eingeklemmt: Feuerwehr befreit Mann und lobt Ersthelfer
Zusammenfassung
- Schwerer Verkehrsunfall auf der B63 bei Riedlingsdorf: Lenker nach Kollision mit Baum eingeklemmt.
- Feuerwehr Riedlingsdorf und Feuerwehr Oberwart befreiten den Mann mit hydraulischen Rettungsgeräten.
- Verletzter ins Krankenhaus Oberwart gebracht, Straße nach 2,5 Stunden wieder freigegeben.
Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigte Dienstagabend die Einsatzkräfte im Südburgenland. Gegen 20.56 Uhr wurden die Feuerwehr Riedlingsdorf, die Stadtfeuerwehr Oberwart, das Rote Kreuz und die Polizei auf die B63 in Richtung Oberwart alarmiert.
Ein Pkw war aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Der Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt.
Der Lenker wurde nach seiner Bergung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Oberwart gebracht.
Nach dem Crash gegen einen Baum war der PKW stark deformiert und der Lenker eingeklemmt.
Schwerer Verkehrsunfall auf der B63 bei Riedlingsdorf: Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt.
Die Unfallstelle auf der B63 wurde abgesichert, ausgeleuchtet und für zweieinhalb Stunden gesperrt.
Einsatzkräfte der Feuerwehr Riedlingsdorf bei der Rettung des eingeklemmten Lenkers auf der B63.
Ersthelfer leisteten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte sofort Erste Hilfe am Unfallort.
Nach Crash gegen Baum: Feuerwehr kämpfte 30 Minuten, um den Mann zu befreien.
Mit hydraulischen Geräten befreiten die Feuerwehren Riedlingsdorf und Oberwart den Unfalllenker aus dem Wrack.
„Die Unfallstelle wurde abgesichert, der Brandschutz aufgebaut und großzügig ausgeleuchtet“, berichtete die Feuerwehr Riedlingsdorf. Mit zwei hydraulischen Rettungsgeräten und unter Anleitung des Rettungsdienstes gelang es den Einsatzkräften, den Lenker nach rund 30 Minuten aus dem stark deformierten Fahrzeug zu befreien.
Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Oberwart eingeliefert. Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Unfallfahrzeug geborgen und gesichert abgestellt. Die B63 war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt und konnte anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die Feuerwehr bedankte sich bei allen beteiligten Einsatzkräften und hob besonders das Eingreifen zahlreicher Ersthelfer hervor, die sofort Erste Hilfe leisteten und die Rettungskette in Gang setzten.
Kommentare