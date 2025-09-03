30 Minuten eingeklemmt: Feuerwehr befreit Mann und lobt Ersthelfer

Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigte Dienstagabend die Einsatzkräfte im Südburgenland. Gegen 20.56 Uhr wurden die Feuerwehr Riedlingsdorf, die Stadtfeuerwehr Oberwart, das Rote Kreuz und die Polizei auf die B63 in Richtung Oberwart alarmiert.

Ein Pkw war aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Der Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt.