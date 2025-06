30 Kommunen müssen ihre Finanzen in Ordnung bringen

Die Kommunen in wirtschaftlicher Schieflage ließen sich jahrelang an den Fingern einer Hand abzählen. Mittlerweile haben bereits rund 30 (von 171) Gemeinden im Land Konsolidierungsbedarf, wie der in der rot-grünen Regierung zuständige Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Donnerstag im Rahmen der 75. Jahreshauptversammlung der burgenländischen Amtsleiter bekannt gab.

Mancher Bürgermeister meint zu wissen, dass es deutlich mehr sind.