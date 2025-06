29 Klassen auf historischer Entdeckungsreise durch Eisenstadt

Eisenstadt lebt Geschichte – und lädt die jüngste Generation ein, sie zu entdecken. Im Jubiläumsjahr „100 Jahre Landeshauptstadt“ steht ein weiteres Projekt im Fokus: 29 Klassen aus Volksschulen und der Allgemeinen Sonderschule (ASO) tauchen in die Vergangenheit ihrer Heimat ein.

Die Führungen, die von April bis Ende Juni stattfinden, sind in vollem Gange. Zuletzt startete die ASO Eisenstadt ihre Tour vor der Haydnkirche. Kulturvermittlerin Tina Lackner, die das pädagogische Konzept für das Jubiläumsjahr entwickelt hat, führt die Kinder durch die Stadt. „Im Rundgang bewegen wir uns durch die historischen Stadtteile Oberberg, Unterberg, Schlossgrund, erforschen die Altstadt bis hin zur Domkirche und Stadtmauer“, erklärt sie.

Ihr Ziel: Geschichte greifbar machen und die Schüler für Eisenstadts Entwicklung begeistern. „In der moderierten Stadtführung lernen die Kinder über Eisenstadt, setzen sich mit historischen Orten, Geschehnissen und Begriffen auseinander und erleben so ihre Heimatstadt von einem anderen Blickwinkel“, betont Bürgermeister Thomas Steiner.

Workshops in der Villa

Der Blick richtet sich nach vorne: Ab Herbst 2025 sollen interaktive Touren und Workshops in der Stadtvilla das Angebot erweitern. „Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder der Landeshauptstadt ihre Heimatstadt kennen und so eine Bindung zu Eisenstadt aufbauen können“, so Steiner.

Weitere Infos zum Jubiläumsjahr gibt es unter 100jahre-eisenstadt.at