Sportliches Multitalent bei kleinen und großen Kugeln

Jörg Bitriol (ASKÖ BSV Pegasus Eisenstadt) konnte dabei seinen Dauerrivalen Klemens Weber (BSC ASKÖ Mattersburg) in Schach halten und alle vier Bewerbe für sich entscheiden.

Neben Eisenstadt und Mattersburg gehören noch die Vereine in Deutschkreutz und Pinkafeld zum Verband.

Der Youngster ist Kapitän der U-16-Mannschaft beim UFC St. Georgen/Eisenstadt. In der laufenden Saison hat er aber auch schon ein wenig Erfahrung in der Kampfmannschaft sammeln können. Jörg geht in die BHAK/BHAS Eisenstadt und ist außerdem noch „Explorer“ bei den Pfadfindern Eisenstadt.