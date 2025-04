26 Bibliotheken öffnen Samstagnacht die Türen

Am kommenden Samstag (26. April) gehen Vielleser im Burgenland nicht schlafen. 26 Büchereien im ganzen Land laden am 26. April wieder zur „Langen Nacht der Bibliotheken“.

Seit 2018 halten Büchereien und Bibliotheken einmal im Jahr ihre Türen bis spät in die Nacht offen . Bei Lesungen, Workshops und Veranstaltungen können Lesebegeisterte aller Altersgruppen ihrem Hobby frönen.

In der Landeshauptstadt geht es um 17 Uhr los, geöffnet bleibt bis 22 Uhr. Um 17.30 Uhr entführt der Film „Der Buchspazierer“ die Besucher in die Welt des Buchmenschen Carl. Kindern ab vier Jahren werden ab 18 Uhr verschiedene Bilderbuchkinos zum Mitmachen geboten. Fürs kostenlose Kino wird unter bgld.arbeiterkammer.at/kino um Anmeldung gebeten.

Auch heuer mit dabei sind die Büchereien der Arbeiterkammer in Eisenstadt und Oberwart. „Es wird ein Abend voller Literatur, Unterhaltung und Genuss für die ganze Familie“, rühren die Leiterinnen der Büchereien in Eisenstadt und Oberwart, Julia Gsertz und Silke Rois , die Werbetrommel.

In der AK-Bücherei Oberwart steht der Samstagabend ganz im Zeichen von Spannung Humor, Kulinarik und Garteln. Angesagt hat sich auch eine prominente Schreiberin aus der Region. Bestsellerautorin Martina Parker führt die Besucher durchs Labyrinth ihrer südburgenländischen Gartenkrimis. Außerdem präsentiert Parker ihr neues Werk „Aufdeckt“, in dem sie mit Rezepten, Gartentipps und Wissenswertem rund um das Leben auf dem Lande in die Welt des „Klubs der grünen Daumen“ entführt.

Für die passende musikalische Umrahmung sorgt die Eidaxl-Combo mit Manuel Komosny und Friedrich Schnalzer. Beginn ist um 19 Uhr. Um fix einen Sitzplatz zu haben, wird eine Anmeldung unter 03352/32588-3504 oder per E-Mail unter buecherei.oberwart@akbgld.at empfohlen.

Achtung: Schon am 25. April (19 Uhr) liest Daniel Wisser in der Bibliothek Lockenhaus aus seinem Roman „0 1 2“.

Einen Überblick über alle Veranstaltungen im Land finden Sie unter diesem Link.