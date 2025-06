25 Jahre pro mente Burgenland: Hilfe, wo andere wegsehen

pro mente Burgenland feierte am 12. Juni in der Eisenstädter Orangerie sein 25-jähriges Bestehen. Der gemeinnützige Verein begleitet seit dem Jahr 2000 Menschen mit psychischen Erkrankungen und in seelischen Krisen – engagiert, professionell und mit dem klaren Ziel, „psychische Gesundheit sichtbar zu machen“, so Geschäftsführerin Katrin Striok.