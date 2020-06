22 Theaterabende unter Spannung

Unter Strom will man Besucher der sechs Häuser auch 2012/13 mit Theater, dem "Herzstück des Programms", so Kulturlandesrat Helmut Bieler, setzen. Für Erwachsene hebt sich in der neuen Saison an 22 Abenden der Vorhang, geboten werde anhand von 14 Produktionen "ein Querschnitt durch die Bühnenliteratur", erklärt KUZ-Geschäftsführer Josef Wiedenhofer.

Der Startschuss fällt in Oberschützen am 30. September mit "Das Haus am See" mit Volker Brandt. Ebenfalls die Theatergastspiele Kempf erzählen dort "Die Harry Belafonte-Story" mit Ron Williams in der Titelrolle (22. Nov.). Den Filmstoff "Die 39 Stufen" nach Hitchcock verpackt die Schaubühne Wien am 4. April 2013 in ein Bühnenwerk. In Mattersburg geht die Saison am 12. Oktober mit den "Wiener Comedian Harmonists" an den Start. Die populären Melodien von "Kleiner, grüner Kaktus" bis zu Cole Porter moderiert Wolfgang "Bamschabl" Katzer.

Katerina Jacob ist in Stefan Vögels Krimikomödie " Bella Donna" am Wort (2. 3. 2013). Pointen und Pannen löst u.a. Gerald Pichowetz am 4. April 2013 in Ray Cooneys Komödie "Und das alles auf Krankenschein" aus.

Mit einem Raimund-Klassiker wird das neue Haus in Eisenstadt – mit dem Umbau liege man laut Kulturlandesrat Helmut Bieler "im Zeitplan" – am 16. November seiner Bestimmung übergeben: Das Landestheater Niederösterreich weiht die neuen Mauern mit "Der Bauer als Millionär" ein, Peter Faerber, Doris Schretzmayer und Heinz Zuber machen das romantische Zaubermärchen wahr. In der Landeshauptstadt ebenfalls zu sehen sind die Operette "Gräfin Mariza" (30. 12.) sowie Horst Janson in "Der alte Mann und das Meer" (17. 3. 2013). Dass man "Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)" auf zwei Stunden komprimieren kann, beweisen das Volkstheater in den Bezirken und Christoph Fälbl (16. 5. 2013).

Auf Güssinger Brettern "leiden" am 23. November Edith Leyrer und Stefan Paryla-Raky, es grassiert "Lampenfieber in Buffalo". Ein von Oscar Wilde erschaffener Geister treibt in Jennersdorf sein Unwesen, Vorhang auf für "Das Gespenst von Canterville" (17. 11.)

Gleich drei Häuser werden zum Schauplatz "kubanischer Lebensfreude", blickt Wiedenhofer auf Februar 2013. In Eisenstadt und Güssing sowie im Liszt Zentrum Raiding ist die Show "Pasión de Buena Vista" samt Tänzer und zehnköpfiger Live-Band zu Gast. Ein Muss für Musikfans sind auch die neuen Konzertformate "Klassik", "World Music" und "Chanson", dazu möchte man im September mehr verraten.