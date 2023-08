22 Alko- und Dorgenlenker nach "Picture On"-Festival gestoppt

Im Rahmen eines Planquadrats bei der Abreise vom Festival „Picture On“ am Sonntag in Bildein, im Bezirk Güssing sind 22 Alko- bzw. Drogenlenker erwischt worden. Bei zwei Fahrern wurden mehr als 0,8 Promille gemessen, bei sieben lag der Wert über 0,5, teilte die Polizei am Montag mit.

13 Lenker waren in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand, eine Blutabnahme wurde verweigert. Ertappt wurde auch ein 56-jähriger Wiener, der noch nie einen Führerschein besessen hat.

Insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion rund um das Rockmusik-Festival um die 465 Lenker kontrolliert und 328 Alkomat- bzw. Alkovortests sowie 14 klinische Untersuchungen durchgeführt. Von einem ungarischen Lenker wurde der Aussendung zufolge aufgrund einer Minderalkoholisierung eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro eingehoben. Ein 21-Jähriger, der während der Kontrolle über Kreislaufprobleme klagte, wurde ins Krankenhaus Güssing gebracht. Weiters wurde eine kleine Menge Cannabis sichergestellt.

