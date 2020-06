150.000 feiern Rock-Jubiläum

Zehntausende Zelte sind aufgebaut, das Gelände gleicht einer riesigen Partystadt. Das Nova Rock im burgenländischen Nickelsdorf lockt zum 10-jährigen Jubiläum wieder 150.000 Rocker und Festival-Verrückte in die karge Landschaft. Was mit 80.000 Fans im Jahr 2005 begann, wurde zu einer Rock-Institution in Österreich.

Insgesamt waren schon 1,5 Millionen Besucher in zehn Jahren hier. Genauso wie Polizist Gerald Kainz. "Es ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung, aber auch ein großer Spaß", sagt Kainz. Lachend verrät er auch, dass heuer zwar keine der Bands auf seiner Wunschliste standen, er aber ein großer Green-Day-Fan ist und bei deren letztem Auftritt 2010 mit dabei war.

Bisher blieb es bei den Einsätzkräften eher ruhig. Die 100 Polizisten, die täglich übers Gelände streifen, mussten noch nicht härter durchgreifen. "Gott sei Dank kam noch kein Gewitter, sodass wir das Gelände nicht räumen mussten", heißt es aus der Einsatzleitung.

Es gibt am Gelände eine eigene Polizeiinspektion " Nova Rock", in der alles wie in einem normalen Wachzimmer abläuft.