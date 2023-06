100 Jahre Tamburizza wurde am Sonntag mit einem musikalischen Festival gefeiert

Wann immer ein Bundespräsident das Burgenland besucht, wird er mit Tamburizzaklängen der Burgenlandkroaten begrüßt – und ist darob verzückt. Jetzt feiert die Tamburizza das 100-Jahr-Jubiläum, zwei Jahre nach dem Hunderter des Landes Burgenland.

Am Sonntag zogen 12 Ensembles aus dem ganzen Land durch die Eisenstädter Innenstadt, wo sie von Bürgermeister Thomas Steiner vor dem Rathaus begrüßt wurden, ehe um 15 Uhr im Kulturzentrum ein Festival startete. Tamburizza steht nicht nur fürs Zupfinstrument, sondern auch für die meist in Tracht gekleideten Ensembles. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie die in Schwarz-Grün gewandete Tamburizza Zelenjaki aus Kroatisch Geresdorf (Gerištof) im Mittelburgenland beweist.

Der erste Tamburizzaverein auf burgenländischem Boden wurde 1923 von Schuldirektor Slavko Marhold in einem Gasthaus in Baumgarten (Pajngrt) gegründet, eine zweisprachige Gedenktafel im Gasthaus erinnert daran. Heute gibt es landesweit einige Dutzend Folklore-Ensembles.