Künstler wollen ältestes Kino vor Verschwinden bewahren

Denn Kinos, darin sind sich die Juroren einig, als der KURIER sie in den Lichtspielen traf, vermitteln doch ein ganz eigenes Gefühl, das Zuhause auf der Couch nicht hergestellt werden kann und das es zu erhalten gilt. „Das gemeinsame Schauen hat ja etwas Kathartisches“, sagt Sandra Cervik. „In meinen besten Zeiten war ich drei Mal am Tag im Kino. Obwohl, der letzte Film war dann meist etwas Trashiges, so wie ,Rocky’.“ Sie lacht.

Drei Filme an einem Tag, das hat Anita Nitsch-Fitz schon lange nicht mehr angeboten. Das muss aber auch gar nicht sein. Ihr Wunsch: „Ich arbeite seit 48 Jahren in dem Kino. Das 50. Jubiläum möchte ich noch gerne erleben. Und wenn ich bis dahin schwarze Zahlen schreibe, haben meine Nichten und Neffen mir versprochen, das Kino weiterzuführen.“

BSL Kurzfilmfestival 16.Juni, ab 14h.

Wien 14., Breitenseer Straße 21. Eintritt: 8 Euro. Infos: bsl-kurzfilmfestival.at