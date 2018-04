Bootsunfall am Wörthersee: Widersprüche

Unter großem Zuschauer- und Medieninteresse hat am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt der Prozess um den tödlichen Motorbootunfall am Wörthersee vom 2. Juni 2017 begonnen. Die Aussagen den Bootslenkers, des Schiffsführers sowie der Insassen unterscheiden sich in wesentlichen Punkten.

Die Anklagebehörde wirft einem 45-jährigen Niederösterreicher, der das Boot gesteuert hat, grob fahrlässige Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit vor. Laut Strafantrag hatte er 1,2 Promille Alkohol im Blut, als der Unfall passierte, der einen 44-jährigen Niederösterreicher das Leben kostete.

Der Erstangeklagte hätte ein riskantes Manöver gefahren, bei dem das spätere Opfer über Bord gegangen sei; der 44-Jährige sei mit dem Kopf in die Schiffsschraube geraten, weil der Bootslenker den Rückwärtsgang eingelegt hätte, so ein Gutachter der Staatsanwaltschaft. Mit im Boot waren zwei weitere Niederösterreicher, 43 und 50 Jahre alt, die mit dem Hauptangeklagten und dem Opfer eine Tennisrunde gebildet hatten und beruflich verbunden waren.

Zweitangeklagter ist ein 33-jähriger Kärntner, der bei der Ausfahrt als Vertreter des Bootseigners an Bord war. Hier geht es um den Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung durch Unterlassung.