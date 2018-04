Beitragsfreie Kindergärten: Wiener Modell für Kärnten fixiert

2005 war es die berüchtigte Chianti-Koalition zwischen Jörg Haider (BZÖ) und Peter Ambrozy (SPÖ), vier Jahre später besiegelten Uwe Scheuch (BZÖ) und Josef Martinz ( ÖVP) die Milch-Koalition und am Mittwoch folgte die Cocktail-Koalition (Orangensaft-Erdbeermark-Kokosschlag) zwischen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP). Im Regierungsprogramm ist das ambitionierte Ziel formuliert, Kärnten zur kinder- und familienfreundlichsten Region Europas zu machen.

Die Partner stellten die 104 Seiten starke Arbeitsgrundlage für die am Donnerstag mit der Angelobung beginnende Legislaturperiode auf die Landeshomepage ktn.gv.at. Jeder Bürger möge kontrollieren, ob man die Vorhaben tatsächlich umsetze, hieß es. „Gigantomanie“ werde es nicht geben, betonte Kaiser. Aber dass sich Rot-Türkis international ins Schaufenster stellen will, beweist die Tatsache, dass das Schriftstück auch in Englisch, Slowenisch und Italienisch verfasst ist. Kernstück ist die Familienförderung: Nach Wien wird auch in Kärnten die beitragsfreie Kinderbetreuung eingeführt.