Alkoholverbot: „Problem“ verteilt sich über die Stadt

Schau, die Stasi kommt“, raunt ein Bursche, der am Klagenfurter Busbahnhof Heiligengeistplatz vor einer Kirche auf dem gepflasterten Boden hockt, seinem Kumpel zu. Zwei Männer vom Ordnungsamt erscheinen und halten bei den beiden nach Alkoholika Ausschau. Da keinerlei Getränke sichtbar sind, ziehen sie wieder ab.

Seit 1. April existiert am Heiligengeistplatz sowie am nahen Lendhafen ein vorläufiges Alkoholverbot. Die Stadt will sechs Monate lang testen, ob eine diesbezügliche Verordnung für weitere Stadtteile Sinn machen würde. Sechs Ordnungshüter waren Dienstagmittag beim KURIER-Lokalaugenschein am Heiligengeistplatz unterwegs. Obwohl die Testphase bereits seit Sonntag läuft, galt der erste Werktag auch als erste Bewährungsprobe, da viele Trinker ihre Getränke hauptsächlich beim nahen Supermarkt beziehen und so primär unter der Woche mit Pöbeleien und dem Lärmen aufgefallen sein sollen.

„Ermahnungen wurden ausgesprochen, keine Strafen“, fasst Wilfried Kammerer, der Leiter des Ordnungsamtes, die ersten Verbots-Tage zusammen. Der theoretische Strafrahmen bewege sich zwischen 24 und 218 Euro im Fall einer Anzeige. „Geldbußen riskieren die Betroffenen nicht, weil sie sie in Form von Ersatzfreiheitsstrafen absitzen müssten.“