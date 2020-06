Acht Familien mussten fluchtartig Haus verlassen

APA13271024-2 - 17062013 - ROTTENMANN - ÖSTERREICH: ZU APA 416 CI - Die Außenmauer eines Mehrparteienhauses in Rottenmann (Bezirk Liezen) ist am Sonntag, 16. Juni 2013, eingestürzt. Das Gebäude musste evakuiert werden, die 23 Bewohner - darunter mehrere Kinder - wurden in Ersatzquartieren bzw. bei Verwandten untergebracht. +++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND +++ APA-FOTO: FF ROTTENMANN

© Bild: APA/FF ROTTENMANN