Thomas Kralinger: "Die Zeitung ist das Schlachtschiff"

Die 65-jährige Geschichte des KURIER ist auch eine Geschichte des Medienmarktes in Österreich – und der hat, analog zur weltweiten Entwicklung, zuletzt begonnen, sich radikal zu verändern. Das KURIER Medienhaus ist daher längst mehr als eine Tageszeitung – denn „der gesamte Medienbereich sucht nach neuen Möglichkeiten, um das Geschäft zu diversifizieren“, erklärt KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger.

Warum das nötig ist, sieht man am besten immer anderswo: Weltweit sinken die Auflagen der Tageszeitungen, immer mehr Medien setzen daher auf kostenpflichtige Onlineinhalte. Und erschließen auch in der Umgebung des Medienmachens neue Geschäftsfelder. Denn die Einnahmen aus Vertrieb und Verkauf einer Tageszeitung werden zwar „noch einige Jahre sehr, sehr gut gehen – aber es ist auch klar, dass wir uns breiter aufstellen, um neue Ertragsmöglichkeiten zu finden und Geschäftsfelder zu erschließen“, sagt Kralinger, der seit zwölf Jahren den KURIER durch diesen Veränderungsprozess steuert.

„Unser Ziel ist, unseren Qualitätsjournalismus auf möglichst vielen Plattformen und so nutzerfreundlich wie möglich aufzubereiten.“ So werden die Leser in Print und Online, mit Videos und Podcasts, mit Magazinen und Veranstaltungen erreicht.

Und zwar so maßgeschneidert wie möglich. Denn „den Leser“ oder „die Leserin“ gibt es nicht mehr: Die einen „wollen ein Thema von allen Seiten aufgegriffen haben, eine 360-Grad-Betrachtung mit Kommentar und allem Drum und Dran. Andere hingegen wollen nur die schlichten Fakten. Speziell die jüngeren Zielgruppen sind eine extrem mündige Leserschaft, die sich selbst ihre Meinung bilden will“, sagt Kralinger.