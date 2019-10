Journalistische Freiheit: Der Reim des Anstoßes oder die unwürdige Würdigung

Und das kam so: Nachdem wir im Kulturressort beschlossen hatten, auf den 175. Geburtstag Heinrich Heines (Deutscher Dichter, Schriftsteller und Journalist 1797–1856) hinzuweisen, setzte ich mich an die Schreibmaschine, um eine entsprechende Meldung zu verfassen. Ich wollte besonders originell sein und wählte eine ausgefallene Reimform (siehe rechts), um den von mir sehr geschätzten Dichter zu seinem 175. Geburtstag zu gratulieren.

Und so erschien am 13. Dezember 1972 im KURIER meine Würdigung Heines. Ich hätte nicht im Traum gedacht, dass sie zum Reim des Anstoßes werden würde. Doch genau so war es. Als ich am nächsten Tag in den KURIER kam, schlug mir bei der Redaktionskonferenz dicke Luft entgegen. Besonders der damalige Kulturchef Karl Löbl versuchte, den Fall zu skandalisieren. Wobei nicht ganz klar war, worüber er sich am meisten empörte.

Einerseits befand er meine Art der Ehrung als respektlose, ungebührliche Anmaßung. Andererseits führte er die damals zwiespältige Sicht auf den Satiriker Heine und vor allem dessen damals immer noch zahlreiche Gegner ins Treffen.

Tatsächliche war wenige Wochen davor der Antrag, die Universität Düsseldorf nach dem berühmten Sohn der Stadt zu benennen, abgeschmettert worden. Auch einige andere meiner Kollegen äußerten Unmut, der darin gipfelte, dass man mir vorwarf, meine Dichtung würde wohl beide Lager – sowohl jenes pro und als auch kontra Heine – verärgern. Also alle. Meine Entgegnung, Heine wäre unter anderem Lieblingslektüre von Kaiserin Sisi gewesen, die sich übrigens bei ihren literarischen Ambitionen ebenfalls in dessen Reimform versucht hätte, wurde mit Spott und Hohn quittiert.