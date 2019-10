Jack Unterweger-Verhaftung: So kam es zur Exklusiv-Story des KURIER

Von Ernst Bieber, ehemaliger KURIER-Redakteur

Unter den vielen Kriminalfällen, über die ich im KURIER berichten durfte, ist mir die Verhaftung des („mutmaßlichen“) Massenmörders Jack Unterweger am lebhaftesten in Erinnerung geblieben. Es war der 27. Februar 1992. Ich hatte Spätdienst, in der Redaktion herrschte an diesem Abend hektische Betriebsamkeit.

Wien stand im Zeichen des Opernballs. Richard Lugner wollte gerade seinen ersten Stargast, Harry Belafonte, präsentieren. Die Gesellschaftskolumnisten und Fotografen waren längst ausgeschwirrt. Uns in der Chronik-Redaktion beschäftigte in diesen Stunden vor allem der riesige Wirbel nach dem Aufmarsch von Opernball-Demonstranten, die in der Innenstadt für einen gewaltigen Polizei-Einsatz sorgten.

Einige Tage vorher, am 14. Februar, hatte ein Haftbefehl gegen „Häfenliterat“ Jack Unterweger für KURIER-Schlagzeilen und für empörtes Aufsehen in Schickeria-Kreisen gesorgt. Unterweger wurde verdächtigt, in den vergangenen Jahren mindestens acht Prostituierte ermordet zu haben. Schon 1974 hatte er in Deutschland eine 18-Jährige brutal erdrosselt. Wenig später wurde er in Salzburg aufgegriffen. Als österreichischer Staatsbürger konnte er nicht an Deutschland ausgeliefert werden. 1975 wurde er wegen des Mordes in Deutschland im Landesgericht Salzburg zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Gefängnis tobte er sich nur noch auf dem Papier aus. Er begann sich hinter Gittern als Schriftsteller zu etablieren und verarbeitete seine traurige und mörderische Vergangenheit in Büchern wie „Fegefeuer“ oder „Endstation Zuchthaus“. Sogar vom ORF bekam er Aufträge, so durfte er Texte für die „Traummännlein“-Serie verfassen.

Prompt plädierten prominente Literaten für die vorzeitige Freilassung des Gefängnis-Poeten.