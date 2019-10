65 Jahre KURIER: Die Geschichte des Medienhauses

In der Ära Portisch nahm das Blatt einen weiteren Aufschwung, und 1963 zog die Redaktion von der bisherigen Adresse in der Seidengasse am Neubau in das benachbarte KURIER-Hochhaus in der Lindengasse, in dem wir bis 2014 blieben, um dann in Wien-Döbling, an der Adresse Leopold-Ungar-Platz Nr. 1, einen zeitgemäßen Newsroom aufzubauen.

1972 verkaufte Polsterer den KURIER an eine Industriellengruppe, 1988 kam es nach Beteiligung der Raiffeisenbank und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung ( WAZ) zur Gründung der Mediaprint. Seit November 2018 ist an der WAZ Ausland Holding, heute eine Tochtergesellschaft der Funke Mediengruppe, die österreichische Signa Holding beteiligt.

Als ich im Sommer 1970 zum ersten Mal das Hochhaus in der Lindengasse 52 betrat, um den Portier etwas naiv „Entschuldigen Sie, wie wird man Journalist?“ zu fragen, wurde ich in die Chronik-Redaktion geschickt, in der ich vom damaligen Chronik-Chef Josef Jäger tatsächlich probeweise aufgenommen wurde – und diese Probezeit dauert jetzt schon (mit Unterbrechungen) 49 Jahre an. Damals wurde die Zeitung noch im Bleisatz hergestellt, Setzerei und Druckerei waren in der Seidengasse untergebracht, bis im Jahr 1983 von Bleisatz auf Fotosatz umgestellt wurde. Seither wird im Druckzentrum Inzersdorf gedruckt.