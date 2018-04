22-Jähriger bei Messerstecherei in der Stadt Salzburg verletzt

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Verhaftung des 20-Jährigen an, er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Der Mann bestreitet, mit der Tat in Verbindung zu stehen.

Ein weiterer 24-jähriger Syrer steht im Verdacht, an den Streitigkeiten beteiligt gewesen zu sein. Ein 23-jähriger Iraker wurde im Zuge der Auseinandersetzung nach ersten Erhebungen ebenso bedroht. Die Ermittlungen beim Kriminalreferat in Salzburg sind noch nicht abgeschlossen.