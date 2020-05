Zwei Bretter, die die Welt bedeuten

Was waren die schlimmsten Verletzungen, die Du dir bisher zugezogen hast?

Ich hatte eine Rippenfraktur mit fünf gebrochenen Rippen. Dazu kam, dass eine Rippe in der Lunge steckte und die Milz und Nieren geprellt bzw. eingerissen waren. Ich bin ziemlich knapp am Schlimmsten vorbeigeschlittert. Ansonsten halt das übliche, zwei Mal das Kreuzband, ein paar Knochenbrüche und diverse Bänderrisse bzw. Zerrungen.

Ist es nicht hart, nach einer schweren Verletzung wieder auf die Bretter zu steigen?

Für mich überhaupt nicht. In der Intensivstation hab ich zu meinen Freunden gesagt, in einem Monat bin ich wieder fit. Es dauerte dann zwar fast ein Jahr, aber ich glaube, ich verliere niemals die Motivation und Leidenschaft für diesen Sport, komme was wolle. Allerdings wird man vorsichtiger und lernt aus den Erfahrungen.

Wie gehst Du mit den Gefahren im Tiefschnee um?

Ich war schon oft in unangenehmen Situationen. Wir sind alle gut ausgebildet, haben Lawinenkurse besucht, machen Sicherheitstrainings, lesen viel über diese Thematik und verfolgen den ganzen Winter die Schnee- und Wettersituation. Die Sicherheitsthematik gehört dazu, jeden Tag. So wie auch der tägliche Lawinenlagebericht. So kann man das Risiko zwar nie ganz ausschließen aber relativ gut kalkulieren und minimieren.

Hörst Du Musik wenn Du fährst und wenn ja, was sind gerade Deine Top-5-Songs auf derPlaylist?

Nein, wenn ich im Gelände unterwegs bin, höre ich keine Musik. Gerade beim Freeriden ist es wichtig seine Ohren aufzusperren. Steinschläge, Lawinen, Setzungsgeräusche, Warnungen, etc. Ich muss alles hören wenn ich am Berg bin. Das ist extrem wichtig. Trotzdem, Musik ist unheimlich wichtig für mich. Am Start der Freeride World Tour hab ich meinen iPod natürlich dabei. Was da läuft ist recht unterschiedlich aber ganz sicher mal was von der Salzburger Band Steaming Satellites, Jack White, FM Belfast, The Naked and Famous, Hustle and Drone und Songs die gerade aktuell sind.

Kannst Du vom Freeriding leben? Was machst Du sonst noch um deine Brötchen zu verdienen?

Ja ich kann mittlerweile davon leben und bin echt glücklich darüber. Freeriden ist für mich ein Full-Time-Job. Nebenbei mache ich aber noch ein wenig Pressearbeit für meinen Bruder Matthias (Motocross MX3 Weltmeister, Anm.) und für meinen Sponsor. Es macht einfach Spaß zu arbeiten.

Wo sind die besten Tiefschnee-Gebiete in Österreich, die man auch mit einem Lift erreichen kann. Oder ist das sowieso ein No-Go für dich?

Es gibt in ganz Österreich großartige Skigebiete, von Vorarlberg bis in die Steiermark. Es kommt meistens nur auf die Schneesituation an. Der Lift ist ein Muss, sonst könnte ich ja jeden Tag nur eine Abfahrt machen. Ich bin ja Freerider und kein Skibergsteiger. Die meisten richtig guten Sachen erreicht man dann aber trotzdem nur mit kurzen oder auch längeren Märschen.

Was machst Du im Sommer?

Also letzten Sommer war ich zwei Monate surfen, in Panama und Frankreich. Diese Auszeit gönne ich mir auch. Danach geht es dann wieder ziemlich intensiv weiter mit Training, Sponsorentermine, Winterplanung, usw.