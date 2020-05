Supercuts als Filmkritik und Blödelei

Etwa 60 Stunden Videomaterial wird pro Minute auf YouTube hochgeladen. Die Palette der Videos reicht dabei von Katzenvideos über Trailer zu Kinofilmen bis hin zu verschiedensten Tutorials. Durch die Möglichkeit mit einem einfachen Schnittprogramm, das sich jeder User aneignen kann, eigene Videos zu erstellen, sind mit der Zeit auch neue Genres entstanden. Unterhaltsam und dabei oftmals sehr professionell sind dabei die so genannten Supercuts.

Anders als in den Mashups, die es ebenfalls zahlreich gibt, und die unterschiedliche und oft gegensätzliche Motive und Quellen verbinden, konzentrieren sich Supercuts auf einzelne Schauspieler, Kameratechniken, Handlungsabläufe oder Diaolge. Obwohl es den Begriff erst seit dem Jahr 2008 gibt, ist die Idee schon viel älter. Der Filmkritiker Tom McCormack konnte in seinem Essay „Compilation Nation“ die ersten Supercuts bis in die 1930er Jahre zurückverfolgen, als Joseph Cornell diverse Szenen der Schauspielerin Rose Hobart in einen surrealen 20-minütigen Film verwandelte.

2008 fiel dem US-Blogger Andy Baio die „obsessiv-zwanghafte Sammelwut“ von Filmfans auf. In einem YouTube-Video hatte er gesehen, wie die Szenen der Serie „Lost“ so zusammengeschnitten wurden, dass nur noch das „What?“ übrig blieb. Da es keine Alternativen gab, nannte er diese Art von Video „ Supercut“.