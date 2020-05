WUK feiert seinen 30. Geburtstag

In der Geburtstagswoche präsentiert man einen Querschnitt der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche. Installationen, offene Ateliers und diverse Performances werden ebenso geboten wie Konzerte von Hotel Palindrone (7.10., 20 Uhr) oder Son Of The Velvet Rat (7. 10., 21.15 Uhr) , Diskussionen zu bildungs- und integrationspolitischen Themen und ein eigener Kindertag am Sonntag.



Dabei sorgen ein Kindermal- sowie ein Trommelworkshop (9. 10. 11 und 13 Uhr, ab 7 Jahren) für kreative Stunden. Unter Anleitung von Gerhard Brandstötter bauen Kinder aus Klangstäben, Röhren, Boxen, Holzteilen und

Metallstücken ihre eigenen Instrumente und experimentieren mit Klangerzeugung, Lautstärken und Tonhöhen (10.30 und 14 Uhr).



Und wer keine Lust auf Musik hat, kann mit Holzresten Spielzeug basteln oder an einem afro-haitianischen Tanzworkshop (14 Uhr) teilnehmen. Beim anschließenden Wiener Baby Club "Shake Baby Shake" stürzen sich junge Eltern mitsamt ihren Kindern in das Tanzvergnügen. Die Musik dazu kommt von Hip-Hop-Musiker und Streetartkünstler Skero und DJ Rainer Klang. Eine Ausstellung lässt ab 3. Oktober zudem die 30-jährige Geschichte des Hauses anhand von historischen Plakaten, Presseartikeln und (Konzert-)Fotos Revue passieren. In der "Geburtstagszentrale" wird täglich internationale Kost kredenzt.



WUK (9., Währinger Straße 59), vom 3. 10. bis zum 9. 10. , Eintritt frei, Programm siehe Link unten.