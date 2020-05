Wie Bands auf ihren Namen kamen

Man hat eine Band. Die erste Platte ist auch schon fertig. Morgen soll das Cover in Druck gehen. Aber die Band hat noch keinen Namen. Wie sie heißen soll, muss jetzt entschieden werden. Die Band Ohne Namen und No Use for A Name haben angesichts dieser Aufgabenstellung offensichtlich aufgegeben. Und die, die dranbleiben, kommen unter solchen Umständen mitunter zwangsläufig auf seltsame Wortschöpfungen. Wir haben die kuriosesten Bandnamen zusammengefasst – von kulinarisch über literarisch bis erotisch.