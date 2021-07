Wenn Gebärdensprache so richtig "Happy" macht

Muss man ein Lied hören, um seine Botschaft fühlen zu können?

Eine Gruppe gehörloser Jugendlicher hat jetzt bewiesen, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Mit ihrer Version von Pharrell Williams' "Happy" in Gebärdensprache reihen sie sich problemlos in die bereits ansehnliche Liste von lustigen Versionen des Feel-Good-Songs ein.

Gedreht und hergestellt wurde das Musikvideo beim "Deaf Film Camp" im US-Bundesstaat New York, wo gehörlose und schwerhörige Jugendliche mitten in der Natur Videoschnitt und Storytelling lernen. Unterstützt wurde die Gruppe von der Künstlerin Rosa Lee Timm, die sich bereits mit Musikvideos in Gebärdensprache einen Namen gemacht hat. Sie spielt, neben Gebärdendolmetsch Azora Telford, auch die Hauptrolle in dem erfrischend mitreißenden Clip.