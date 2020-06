Wallis Bird: Inspiriert von Randalierern

So mischen sich auf dem selbstbetitelten dritten Album nicht nur verfremdete Geräusche, sondern auch Elektronik in den bisher gitarrenlastigen Songwriter-Sound von Bird. Und neben den gewohnt nach vorne preschenden Songs gibt es auch nachdenkliche Geschichten. Bird fragt in "Polarised" nach der Fairness des Lebens, weil in ihrem Freundeskreis gerade "die wundervollste Person" einen langsamen, qualvollen Tod stirbt. Und in "But I’m Still Here, I’m Still Here" sinniert sie über die eigene Sterblichkeit.

Basis dafür war ein zehntägiger Aufenthalt in einem einsamen Cottage in Irland. "Ich dachte, ich bekomme ohne Auto, Telefon, Internet und andere Menschen anderen Inspirationen als zu Hause. Aber die Isolation hat mich übermannt und mir extreme Angst eingejagt. So hatte ich dort viele düstere Gedanken und konnte nur wenig schreiben konnte."

Wieder zurück in ihrem Haus im Londoner Problem-Bezirk Brixton kam die Inspiration in Form der Jugendkrawalle. "Da wurden 3500 junge Menschen verhaftet. Mein Haus wurde zu einem Zufluchtsort vor dieser Polizeigewalt, ich habe viele Aufständische versteckt. Denn das war so überflüssig. Das sind Menschen, die verwirrt sind, weil ihnen die Gesellschaft sagt, dass sie nichts sind, wenn sie nicht bestimmte Autos fahren oder diese und jene Kleider tragen. Gleichzeitig aber verwehrt man ihnen die Ausbildung und die Jobs, mit denen sie das erwerben können. Mein Haus war voll mit all diesen Teenagern, die mir von ihrer unterschiedlichen Herkunft und ihren Beweggründen erzählten. Das hat die Schreibblockade gelöst."

Aber auch in ihrer Lieblingsstadt Berlin hat die 30-Jährige neue Inspiration gefunden. Sie mietete sich in einem Studio ein, das in ein Gebäude des DDR-Staatsrundfunks gebaut wurde. "Daher kommen die Gedanken über Information und wie man damit manipulieren kann, die sich durch viele der neuen Texte ziehen. Die Idee, Inspiration zu finden, wenn ich mich aus meiner privaten Sicherheitszone rausbewege, hat also schon funktioniert – nur nicht in meiner Heimat Irland."