TV-Show für Burlesque-Star & Tätowiererin

Bis zum Äußersten" geht sie nicht, viel (bunte) Haut zeigt Monica di Montebello aber trotzdem gerne. Seit 2006 tanzt die Wienerin Burlesque. Was das ist?

Die stilvollere Form des Striptease sozusagen. Ein erotischer Tanz, bei dem Damen versuchen, sich kunstvoll nicht ganz auszuziehen. "Es ist nicht der Striptease, bei dem man sich komplett auszieht oder an der Stange tanzt. Das Höschen wird anbehalten und man trägt Pasties, die die Brustwarzen verdecken. Das Ganze hat meistens auch eine Story," erklärt Monica Burlesque. Zu den bekanntesten Vertretern der alten, aber seit einigen Jahren wieder trendigen, Kunstform zählt Tita von Teese.



Was die blasse Marilyn Manson-Ex kann, können wir schon lange, dachten sich wohl Monica und ein paar Gleichgesinnte und gründeten den "Burlesque Circus Vienna". Jetzt kann man die reizenden Frauen für Veranstaltungen mieten oder bei größeren Burlesque-Shows, wie in der Roten Bar in Wien, bewundern.