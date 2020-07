Tu Fawning: Inspiriert vom "Jedermann"

"Ich habe, während ich die Texte zu ,A Monument" schrieb, sein Buch ,Jedermann" gelesen", erzählt sie im Interview mit dem KURIER. "Bei den letzten Seiten konnte ich nicht aufhören zu weinen. Denn dieses unglaublich emotionale, humanistische Buch, beschreibt eloquent, wie man sein Leben führen und mit dem Älter werden umgehen kann. Das wurde dann das, worüber ich in der Zeit am meisten nachgedacht habe – und so auch die Basis der Texte."

Wobei Repp – humanistische Intention hin oder her – auch die dunklen Charaktereigenschaften der Menschen einbezieht: "Keiner ist die ganze Zeit nett, fröhlich und positiv, jeder hat auch eine komplett andere Seite. Die versuche ich zu verstehen. Das hilft auch mir selbst, die Menschen und vor allem Beziehungen, die diese dunklen Seiten oft in den Vordergrund drängen, zu verstehen und so im Sinne von Roths Buch ein besserer Mensch zu sein, mich würdiger durchs Leben zu bewegen."