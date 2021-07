Sido: "Ich sage, was ich mir denke"

Ich kann es nicht nachvollziehen." Rapper Sido, der derzeit im ORF für Aufmerksamkeit sorgt, sinniert im KURIER-Interview in Berlin über seine plötzliche Popularität in der Wahlheimat Wien. Eigentlich sind Fragen danach verboten. Die Plattenfirma hat kolportierte 1,5 Mio. Euro in das CD-Projekt "23", die Zusammenarbeit von Sido mit seinem Ex-Kontrahenten Bushido, gesteckt, und will nur das verkaufen. Sido sieht das entspannter, erzählt, dass er in Österreich nur macht, was er auch in Deutschland schon gemacht hat: "Ich sage, was ich denke."



Vor allem im öffentlichen Streit mit Krone-Kolumnist Michael Jeannée während der "Großen Chance" im ORF hat ihm das viele Sympathiepunkte gebracht. "Die Leute sagen mir immer wieder, sie bewundern meinen Mut." Dass ihn die Zeitung jetzt deswegen stark kritisiert, stört ihn nicht. "Die haben jetzt eine Klage von mir. Sie können ja schreiben, was sie wollen, aber nicht, was nicht stimmt. Da wehre ich mich."