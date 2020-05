Sheen & Kutcher: Versöhnung auf Twitter

Anschließend gab's noch ein Treffen von Sheen und Kutcher, wie das Foto oben beweist, das von Charlie selbst auf Twitter gepostet wurde. Sheen schrieb nach der Veröffentlichung von zwei Backstage-Fotos an und über Ashton: "great talking to you! We'll all be watching! Make us proud!!" und "Giving the new kid a little advice..! With @aplusk (Kutcher nennt sich auf Twitter aplusk, Anm.) backstage at the Emmy's...".



Sheen hat den Demi Moore-Ehemann dann auch gleich zu seiner Premieren-Party der Comedy-Show " Sheen Roast" eingeladen, bei der Sheen kräftig von anderen verarscht wird.



Und Ashton Kuchter schrieb heute, Montag, auch gleich zwei Twitter-Antworten an Charlie: "good to meet you too. Wishing you the best on your new gig" und "I'd love to connect with you at some point and talk about Human trafficking and what @dnafoundation (die Stiftung von Kutcher und Demi Moore gegen Menschenhandel, Anm.) is working on." Da nutzt wer die neue Twitter-Freundschaft gleich für die Bewerbung der eigenen Stiftung.