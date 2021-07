Rapp gegen Rapper: Ein ungleiches Duell

Um die Wiener Mundartrapper "Die Vamummtn" ist - seit sie kürzlich ihr erstes Album veröffentlicht haben - einiges los. Auch an dieser Stelle wurde über das Wiener "Slangsta"-Phänomen ausführlich berichtet. 82.000 Facebook-Fans sind schließlich kein Lercherl und in den aktuellen österreichischen Album-Charts vom 12. Oktober sind die vier anonymen Herren - ohne ernstzunehmendes Radio-Airplay - aus dem Nichts auf Platz 6 (!) eingestiegen.



"Rap is (k)a Ponyhof" heißt ihr Album doppeldeutig. Seit der gestern gesendeten Ausgabe des Late Night-Talk "Willkommen Österreich" muss man sagen: Offenbar können die sonst so auftrumpfenden Rapper nur am Ponyhof das große Wort führen. Denn bei Stermann & Grissemann waren "Ansa" bis "Viera" seltsam wortkarg, unspontan und schlicht humorlos. Schade, muss man sagen, denn ihre Rapnummern sind - die sexprotzigen Tracks mal ausgenommen - zum Großteil witzig und detailreich getextet.

Den "Flow" hatte an diesem Abend aber nur einer: Peter Rapp. Der TV-Entertainer, von vielen schon als ausrangiert abgetan, zeigte, warum er sich so lange im Fernsehen halten konnte: Nie versiegte der Redefluss des 67-Jährigen, die Lacher hatte er auch noch auf seiner Seite. Etwa mit dem Bonmot, dass sein Bart noch älter als er sei, und mit dem Hinweis, dass seine etwas kurz geratene Biografie immerhin über einen ausführlichen Bildteil verfüge.



Dass Rapp sein Herz auf der Zunge trägt, und auch offen über seine privaten Fehltritte spricht, konnte man schon des öfteren im KURIER.at-Forum beobachten, wo er immer wieder Postings schreibt (siehe Link zum Rapp-Interview unten). Auch bei "Willkommen Österreich" erzählte er mit einer liebenswerten Selbstironie von Pointen, die "in Oasch" gehen, so dass man dem ORF empfehlen kann: Holt den Mann aus der "Brieflos-Show"-Endlosschleife und gebt ihm doch ein intelligent-witziges TV-Format - vielleicht auch in der "Donnerstag Nacht" in Kombination mit jüngeren Semestern.