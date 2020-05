Portugal. The Man: Neues aus Alaska

Der komplexe Alternative-Sound des Freitag erschienenen " Portugal. The-Man-Albums" "In The Mountain In The Cloud" ist stark von der Abgeschiedenheit in Alaska beeinflusst. Gourley wuchs als Sohn von Hippie-Aussteigern in einer Hütte im Wald auf, und auch Carothers hatte keinen Internetzugang: "Deshalb kannten wir nur die Platten der Eltern, hatten keine eigenen Idole und konnten unserer Fantasie freien Lauf lassen. Und als wir nach Portland zogen und uns in " Portugal. The Man" umbenannten, kamen die Einflüsse der dort so lebhaften Indie-Szene dazu."



Als "verrückt" und "experimentell" wurde das Debüt-Album von Gourley, Carothers, Drummer Jason Sechrist und Keyboarder Ryan deshalb abgestempelt. Aber heute, mit dem siebenten Opus am Start, sagt Carothers, sie seien damals nur faul gewesen: "Wir haben uns nicht darum gekümmert, Songs zu schreiben, sondern beliebige Teile aneinandergefügt. Aber inzwischen haben wir gelernt, wie Lieder fließen müssen, wenn sie fesseln sollen. Ich fühle mich jedenfalls sofort nach Alaska transportiert, wenn ich ,In The Mountain In The Cloud' höre. Ich habe dabei sofort Visionen von den Bergen und Wäldern, in denen wir aufgewachsen sind."