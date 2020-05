Nissel-Sohn steigt bei ATV-Sendung ein

Der ATV-Liebessucher Robert Nissel wurde fündig und hat endlich eine junge Braut an Land gezogen. Im Sommer heiratete er eine 22-Jährige Philippina - wie in einer Hollywood-Traumhochzeit mit Seifenblasen und Tauben, wie der Protagonist der TV-Reihe "Das Geschäft mit der Liebe" stolz im Video von KURIER.at mit seinen Handyfotos beweist.



Jetzt ist er weg vom Heiratsmarkt und will seine Weisheiten in Sachen Beziehungen und Liebe als "Lovecoach" weitergeben. Die Lücke, die er mit seinem Abgang in "Das Geschäft mit der Liebe" hinterlässt, soll nun der Sohnemann von Nissel stopfen. Den ersten Probedreh habe Andreas schon gehabt, in der nächsten Staffel soll er mit von der Partie sein, verrät Nissel Senior auf der Geburtstags-Sause von Lugner-Freundin Katzi.