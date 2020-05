Mondän in längst vergangenen Zeiten schwelgen

Am 13. April werden sich elegante Dandys mit Gehstock und Monokel sowie Diven in großer Robe mit kunstvoll gelegten Wasserwellen in Wien-Penzing tummeln. Denn dann findet im Casino Baumgarten die Bohème Sauvage statt – ein rauschendes Fest im Stil der Zwanziger Jahre.

Initiatorin des Spektakels ist die 32-jährige Berlinerin Inga Jacob alias Else Edelstahl, die zunächst private 20er-Jahre-Salons in ihrer Wohnung veranstaltete, bevor sie 2006 erstmals professionell zur „Bohème Sauvage“ lud.