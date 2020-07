Masochist, Talkmaster, Sozialfall: Hermes Phettberg wird 60

So mokierte er sich jüngst ebenso über das baldige Ende des Untersuchungsausschusses wie über die Debatte rund um die Abschaffung des Präsenzdienstes, was er in einem einzigen Satz auf den Punkt bringt: "Ich werde sehr wohl Grün wählen bei der nächsten Wahl und sehr wohl parallel für ein Militär mit Präsenz- und Zivildienst!", wie es in seinem "Predigtdienst" im "Falter" vom 26. September heißt. Neben allen Berichten über ihn gab es jedoch auch Spendenaufrufe für ihn, die in den vergangenen Wochen über den Internet-Nachrichtendienst Twitter verbreitet wurden. Daneben protokolliert der ehemalige Entertainer minutiös seinen Alltag: In seinen im Internet veröffentlichten "Gestionen" gibt er bereitwillig über nächtliche Träume, seine täglichen Mahlzeiten und allerlei Beobachtungen aus dem Fenster seiner Wohnung Auskunft.

Hermes Phettberg wurde am 5. Oktober 1952 in Hollabrunn geboren. Der Sohn von Weinbauern arbeitete zunächst als Bankangestellter, bevor er nach einer theologischen Fortbildung Pastoralassistent in der Erzdiözese Wien wurde. Mitte der 80er-Jahre war er Mitbegründer des Vereins "Libertine Sadomasochismusinitiative Wien" und des Projekts "Polymorph Perverse Klinik Wien". Öffentlich bekannt wurde er mit sadomasochistischen Kunstaktionen (wie seiner "Verfügungspermanenzen") gemeinsam mit Walter Reichl im Rahmen von "ErotiKreativ" im WUK. In der Theatergruppe "Sparverein Die Unz-Ertrennlichen" rund um Kurt Palm spielte er ab Anfang der 90er-Jahre verschiedene Rollen, seit 1992 schreibt Phettberg für den "Falter" die wöchentliche Kolumne " Phettbergs Predigtdienst". Eine Sammlung der Falter-Kolumnen erschien als Faksimile der Typoskripte unter dem Titel "Hundert Hennen. Katechesen 1992 - 2003".

In seiner Talkshow " Phettbergs Nette Leit Show" begrüßte er ab Ende 1994 verschiedene Prominente, darunter etwa Marcel Prawy, Hermann Nitsch, Manfred Deix oder Josef Hader . Gemeinsam mit Kurt Palm gab er 1996 das Buch "Frucade oder Eierlikör" mit Interviews und Monologen aus der Show heraus. 2003 und 2004 strahlte ATV die Sendung "Beichtphater Phettberg" aus. Als jährlicher Fixpunkt gilt nach wie vor sein jährlicher Auftritt auf der Regenbogenparade auf dem Wiener Ring.

Phettberg erhielt 1993 den Franz-Grillparzer-Preis der "Anonymen Aktionisten" und 2002 den Preis der Stadt Wien für Publizistik. Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (S) nannte Phettberg damals einen "radikalen und subjektiven Beobachter des Wiener Alltagslebens", mit seiner "Nette Leit Show" habe er Kulturgeschichte geschrieben. 2007 widmete sein alter Freund und Entdecker Kurt Palm dem nunmehrigen Sozialfall einen Dokumentarfilm: " Hermes Phettberg, Elender". Im Zwiegespräch ließen Phettberg und Palm das Leben der einstigen bunten Wiener Szenefigur Revue passieren. Ein neuer Film entstand im Vorjahr: Sobo Swobodnik drehte die Schwarz-Weiß-Doku "Der Papst ist kein Jeansboy", ein Kino-Starttermin steht jedoch noch aus. Am 18. Oktober (19 Uhr) wird im Rahmen des Rauchsalons in der Wiener Secession das im Sensationsverlag herausgegebene Buch "Alles Erschreckliche! Ausgewählte Texte" präsentiert. Hermes Phettberg wird kommen, hundert signierte Bücher liegen als Vorzugsausgabe bereit.