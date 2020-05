Männerfilm: Nach "300" kommt "Immortals"

Regisseur Tarsem Singh ("The Cell") realisierte den Stoff aus der griechischen Mythologie. "Im Grunde trifft Caravaggio auf Fight Club. Es ist ein echt harter Actionfilm im Stil der Renaissance-Gemälde. Ich will sehen, wie das aussieht; das wird richtig cool", so Singh über seine Arbeit.





Der Trailer verspricht auf jeden Fall bombastische Bilder - bis November muss man sich aber noch auf die Langversion von "Immortals" gedulden.