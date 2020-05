Madonna hasst Hortensien - na und?

Jetzt hat die Pop-Queen einen kurzes, ironisches Video im Stummfilm-Stil veröffentlicht, in dem sie Hortensien liebkost und sich bei der Blumengattung entschuldigt. Am Ende des Clips gibt sie dann aber ihre wahren Gefühle preis. Madonna trampelt auf den Büscheln herum und in den Untertiteln heißt es: "I still hate Hydrangeas. And I will always hate them! It's a free country! So fuck you. I like Roses!!"



Selbstbewusstsein hat sie, die Pop-Queen und Neo-Regisseurin. Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Auch als Super-Star darf man wohl noch sagen dürfen, welche Blumen man nicht mag - ohne auf dem medialen Scheiterhaufen zu landen.