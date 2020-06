Madonna: Die Disco-Queen ist zurück

Die! Ist! Ein! Star! Darüber muss man nicht nachdenken. So wäre es ein Frevel, jetzt etwa von einem Comebackversuch zu sprechen. Auch wenn die Download-Zeiten nicht spurlos an ihr vorübergingen: Vom Vorgänger-Album "Hard Candy" wurden vier Millionen Stück verkauft, beachtlich, aber weit weniger als früher. Und die Zeiten sind vorbei, zu denen sie Wiener Stadien, nein: die ganze Donauinsel! mühelos ausverkaufte.

Dennoch: Madonna trägt den Titel Superstar mittlerweile ehrenhalber auf Lebenszeit. Daran wird sich wohl nichts ändern. Da macht es auch gar nichts, dass das neue, heute erscheinende Album "MDNA" (Universal) gerne viel mehr, größer, schöner, ja: wichtiger wäre, als es letztlich ist.

Vom ersten Ton an ist der Schauplatz des Albums klar: Die Disco-Königin schaut wieder in ihrem Reich vorbei, um aufmüpfig gewordene Thronfolgerinnen in ihre Schranken zu weisen. Lady Gaga zum Rapport! "MDNA" ist Musik wie ein PR-Foto (ein gutes Beispiel dafür steht oben): hochglanzgeputzt, alterslos, digital nachverfeinert bis zur völligen Künstlichkeit.

Ohne aber unehrlich zu sein. Hier wird auf voller Lautstärke die ewige Weisheit von MC Hammer ins Heute geholt: "Can’t Touch This". An Madonna kann keiner ran, denn die hat mehr von allem: mehr Klangideen, mehr eingängige Melodien, mehr Produzenten (u. a. wieder William Orbit), mehr Lust auf Tanzen als wir alle zusammen.