LMFAO: Spaßattacke aus der Retrodisco

Grell farbverwirrte Leopardenleggings und ausladende Wuschelmähnen, ein riesiges Stoffzebra und ein tanzender Hot Dog: Die Spaß-Hiphopper LMFAO sehen aus wie die Trackshittaz auf Ballermann-Urlaub.

Und machen augenzwinkernde Partystimmung ohne Kompromisse, am Freitag etwa in der Wiener Stadthalle: Eine 90-Minuten-Feiervorlage mit Tanzbeats und ewigen Popweisheiten ("La La La"). Madonna findet die super, wer will da also spießig sein? Fröhlich-unbeschwert macht man demnach mit bei der Ausdrucksgymnastik aus der Retrodisco. Schwingt die Hüften! Herzliche Grüße nebenbei an den Sechsjährigen, der für das Singen eines LMFAO-Songs ("I’m Sexy And I Know It") von seiner US-Schule suspendiert wurde.