Lauda schickt Model bei ANTM ins Rennen

Die Freude des Airliners war aber verfrüht: "Nur eine kann Nikis Topmodel bei der Puls4-Modelshow sein und so fiel die Entscheidung ziemlich rasch", hieß es Samstagmittag in einer Mitteilung des Senders. Niki-"Fixstarterin sei die 17-jährige Wienerin Rieger. "Doch auch eine zweite Bewerberin hat es Niki angetan", erkannten die Sendungsmacher. Die Maturantin Soukup darf daher "als Zweitplatzierte noch hoffen, denn sie ist somit Ersatz-Kandidatin". Lauda habe die Entscheidung nicht vergrämt aufgenommen, versicherte eine Sprecherin. "Er hat es halt charmant probiert, aber er wusste ja, dass es nur Platz für eine Kandidatin gibt", sagte Cornelia Doma von der SevenOne Media Austria GmbH.



Via Facebook und Internet konnten sich Kandidatinnen über 16 Jahre bei der Airline bewerben. 15 junge Damen hatten sich für die Niki-Finalshow auf Ibiza qualifiziert. Die Kandidatinnen mussten bereits während des Flugs von Wien nach Ibiza vor einer Jury ihren ersten Catwalk laufen.



Lauda, der nach eigenen Angaben noch nie Juror für Models war und sich eigentlich im Flugzeug viel wohler fühlen würde, erklärte sein Vorgehen bei der Auswahl so: "Man schaut die Damen an, schaut ihnen ins Gesicht von oben und unten und dann ist es einfach, wer mir gefällt." Auf die Frage, ob die Verliererinnen vielleicht bei ihm als Stewardess beginnen könnten, sagte er: "Also wir suchen immer Stewardessen, wir wachsen weiter - natürlich können wir nachher darüber reden."