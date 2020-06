Lady Gaga: Visuelle Prasserei statt Gänsehaut

Denn es gibt zwei Gänsehautmomente: Alleine am Klavier singt Lady Gaga zur Halbzeit den neuen Song "Princess Die" und später " The Edge Of Glory". Da wird deutlich, was sie eigentlich kann. Aber auch, dass ihr Publikum in all der optischen Reizüberflutung gar nicht mehr zuhören mag. Da wird dazwischen gegrölt oder der Showeffekt von gerade eben bequatscht. Und als einer der Musiker – bis dato in der Burg versteckt – nach vorne kommt und ein Solo auf der spanischen Akustik-Gitarre liefert, gibt es sogar Pfiffe.

Am Ende war’s ein pompöses Spektakel. Ein völlig belangloses. Beim Heimgehen war der Gaga-Zirkus schon am Gürtel wieder vergessen. Denn die zwei Momente, die erheben konnten, erstickten in der visuellen Prasserei.

KURIER-Wertung: *** von *****