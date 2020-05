Lady Gaga als Studienlehrgang

Lady Gaga und kein Ende. Promis wie Katy Perry und Christina Aguilera echauffieren sich bereits über die Dauerpräsenz der Sängerin und baten um eine Verschnaufpause in Sachen Gaga-Berichterstattung. Wie Stefani Germanotta innerhalb eines Jahres zum absoluten Weltstar Lady Gaga mutierte, will nun Professor Mathieu Deflem an der Universität von South Carolina analysieren.



In seinem geplanten Lehrgang " Lady Gaga und die Soziologie des Ruhms" dient die exzentrische Entertainerin als Studienobjekt, um die Voraussetzungen und Abläufe von Ruhm aufzuzeigen. Deflem will seinen Studenten anhand der Karriere von Stefani Germanotta erklären, was es braucht um berühmt zu werden, wie der Begriff "Ruhm" in unserer heutigen, von Medien stark beeinflussten, Gesellschaft definiert wird und wie der Begriff sich im Laufe der Zeit verändert hat. Klingt nicht unspannend.