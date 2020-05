Jeannée vs. Sido: "Hodenhalter" gegen "Hausmeister-Bua"...

Sido (äfft ihn nach): Na, na, na ... Ne, lass ihn mal bitte jetzt sein Ding machen ... (weist ihn weg)



Jeannée (aggressiv): Ja, ja, ich sag ja nur, was er macht!



Sido: Das frag' ich ihn selber, das interessiert mich nicht von dir! (zu Zimmermann ) Wer bistn du? Lass da nich' deinen Hodenhalter reden für dich die ganze Zeit!



Zimmermann: Ich bin Martin Zimmermann. Ich mache Motorengeräusche.



Sido : Na guck mal, da ham wir's doch - jetzt musste ER dreihundert Jahre dafür reden, damit DU es endlich weißt!

Zimmermann: Er is mein Manager. Der sagt mir an, was ich zu fahren habe.



Sido: Hier ist noch kein anderer hochgekommen und hat jemanden angekündigt - was isn das fürn Scheiß?



Jeannée: Wir machen unsere Show!



Sido: Das is doch keine Show! Du willst dich doch nur großmachen hier, verschwinde einmal von der Bühne!



Begeistertes Johlen im Publikum



Zimmermann ( Jeannée weicht zurück):

Wir machen jetzt eine Motorsäge, die einen Baum ansägt (macht "Geräusche", hört nach 30 Sekunden auf) - stecken geblieben. Leider. A-i, a-i, a-i ...



Pfui- und Buh-Rufe aus dem Publikum



Zimmermann : Wir machen jetzt ...



Hamgeh'n!-Rufe aus dem Publikum



Zimmermann: Das nächste ist eine Motocross-Maschine (stockt, Jeannée sagt ein: Sittendorf!) Sittendorf, 250 Kubik.



Auf Wiederseh'n und Buhs im Publikum



Bernhard Paul (Juror, zum Publikum): Gebt's denen doch die Chance, das zu machen! Und nachher wer' ma eventuell gemeinsam urteilen ... Ich muss jetzt einmal mit Sido schimpfen, weil die zwei da sind ein Doppel, das man in Wien kennt und da der Kollege Journalist ist, der dich ab morgen fertig machen könnte ...



Sido: Darauf ist ganz kurz geschissen ... Den Lugner kennt man auch in Wien.



Karina Sarkissova (Jurorin): Deswegen! Geben wir ihnen die Chance zu brüllen!



Sido: Am liebsten wär' mir der Motor von der Maschine, der sie da rausfliegt.



Zimmermann: Also ich mach' eine Motocross-Maschine, okay (brummt los).



Laute Pfui-Rufe im Publikum



Sido: Ganz im Ernst: Kommt ihr beiden euch nich' komisch vor? Ihr habt jetzt ganz krass meine Zeit verschwendet - mit so 'ner arroganten Scheiße hier!



Jeannée und Zimmermann gehen ab



Jeannée (kommt zurück, zu Paul): Was sagst du? Der Hausmasta-Bua, der!



Sido: Bernhard möchte nich schlimm über dich reden, weil er nichts Schlechtes in der Zeitung über sich haben will. (zu Paul) Ich bin enttäuscht von dir!



Jeannée trollt sich trotzig und rotzig.



Bei der Abstimmung geben Bernhard Paul und Zabine jeweils ein Plus(!), Sido und Sarkissova ein Minus. Das Publikum votet den Brumm-Act später eiskalt raus.



Sarkissova: Ja, das ist leider keine Show, wo man aus Mitleid weiterkommt.